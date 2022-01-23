Протестующие в Брюсселе призвали к отставке правительства за нарушение конституции

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Протестующие против санитарных мер в Брюсселе призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства. Петицию об этом огласили в воскресенье на митинге в Парке Пятидесятилетия, которым завершился марш за свободу, передает корреспондент ТАСС.

"Правительство королевства, допустившее нарушение конституции и фундаментальных свобод граждан, должно подать в отставку, в стране должны пройти внеочередные выборы", - говорится в петиции. По словам организаторов, документ будет опубликован в социальных сетях и зарегистрирован на портале правительства страны для сбора подписей.

Ранее в ходе акции протеста в Брюсселе произошли столкновения с полицией. Несколько сотен манифестантов, отделившихся от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской комиссии, начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Полиция отогнала группу протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. По словам правоохранителей, в ходе столкновений задержаны до 10 человек.

В общеевропейской манифестации, разрешенной городскими властями, приняли участие несколько десятков тысяч человек. Акция была организована неправительственной организацией EuropeansUnited ("Объединенные европейцы"), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов.