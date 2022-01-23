Шольц призвал учитывать последствия для Запада при возможных санкциях против РФ

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Кризис вокруг Украины должен быть решен при помощи дипломатии, но если дело дойдет до санкций против России, то Запад должен помнить о последствиях для себя. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Süddeutsche Zeitung.

"В этом случае, который, надеюсь, не наступит, нам нужно будет действовать умно", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Германия в случае возможных санкций против "Северного потока - 2" смириться с ущербом для себя. По его словам, нужно выбирать такие меры, "которые имеют большую эффективность". "Одновременно с этим нужно понимать, какие последствия это будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих", - добавил Шольц.

"В кругу союзников мы согласовываем возможные меры, - добавил Шольц. - Мы должны быть в состоянии действовать, если потребуется".

Касаясь положения на Украине, канцлер сказал: "Мы сейчас в очень серьезной ситуации". По его словам, ЕС и США едины во мнении, что военная агрессия со стороны РФ имела бы "высокую цену".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.