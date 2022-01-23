Блинкен заявил, что США не намерены вводить санкции против РФ до "вторжения" на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что санкции против России должны быть введены в случае агрессивных действий против Украины, но не до их начала, чтобы не потерять сдерживающий эффект. Об этом заявил в воскресенье государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CNN .

"Цель этих санкций в том, чтобы сдержать российскую агрессию. Если их ввести, то сдерживающий эффект будет потерян, - сказал он, комментируя призывы задействовать санкции немедленно. - Все, что мы делаем, включая согласование позиций с Европой масштабных последствий для России, направлено на то, чтобы повлиять на расчеты президента [РФ Владимира Путина] и убедить его не предпринимать агрессивные действия".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что санкции против России в случае начала вторжения не будут уже иметь смысла, и вводить их надо сейчас. Как сообщал портал Axios со ссылкой на источник, с таким призывом украинский лидер обратился к американским сенаторам, посетившим Киев в начале этой недели.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.