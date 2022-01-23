В столице Буркина-Фасо демонстранты сожгли здание штаб-квартиры правящей партии

ПРЕТОРИЯ, 23 января. /ТАСС/. Участники антиправительственной демонстрации в воскресенье подожгли штаб-квартиру правящей партии Буркина-Фасо "Народное движение за прогресс" в столице страны Уагадугу. Об этом сообщил новостной портал Burkina24.

По его данным, поджог совершили лица, заявившие о своей солидарности с военнослужащими, открывшими утром в воскресенье стрельбу на ряде армейских баз. Демонстранты пытались провести в центре Уагадугу митинг, однако полиция не допустила его, разогнав собравшихся с помощью слезоточивого газа. После этого протестующие направились к штаб-квартире правящей партии, разграбили ее и подожги. Прибывшая полиция вытеснила их из квартала.

Между тем вокруг армейских баз в Уагадугу и ряде других городов Буркина-Фасо, где произошла стрельба, сейчас собрались толпы молодежи. Как отмечает Burkina24, пришедшие требуют отставки президента страны Рока Марка Кристиана Каборе, обвиняя его в недостаточно активной борьбе с террористическими группировками и бандитами. В свою очередь региональный новостной портал Infowakat передает, что в Буркина-Фасо с утра воскресенья не работает мобильная связь.

Выступивший несколько часов назад по национальному телевидению министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо генерал Эме Бартелеми Симпоре опроверг слухи об аресте президента страны. Глава Минобороны заявил, что ситуация в казармах, где велась стрельба, нормализуется, проводится расследование ее мотивов. Правительство также объявило, что военные не захватывали в стране власть.

Как сообщило государственное Буркинийское радиовещание и телевидение, стрельба была "актом демонстрации недовольства со стороны ряда военнослужащих, но не больше". Согласно его информации, начавшие стрельбу военнослужащие требовали увеличения количества войск, направляемых на борьбу с террористами, смены ряда командиров, а также увеличения выплат семьям погибших военнослужащих.