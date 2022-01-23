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Блинкен: необходимость США в помощи России по Ирану не влияет на переговоры по Украине

В американских СМИ ранее появились предположения, что нежелание Белого дома предпринимать жесткие действия против РФ из-за угрозы якобы возможного "вторжения" на Украину объясняется тем, что США нужна поддержка России в переговорах с Ираном в Вене

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен утверждает, что необходимость США получить поддержку России в восстановлении иранской ядерной сделки не влияет на позицию Вашингтона в ситуации вокруг Украины.

"Ни в коей мере", - сказал он в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телекомпании CBS.

Ранее в американских СМИ появились предположения, что нежелание Белого дома немедленно предпринимать жесткие действия против России из-за угрозы якобы возможного "вторжения" на Украину объясняется тем, что США нужна поддержка РФ в переговорах с Ираном в Вене.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.

Теги
УкраинаСШАИранРоссияБлинкен, Энтони
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