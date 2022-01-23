СМИ: курды вернули под контроль тюрьму в Хасеке

БЕЙРУТ, 23 января. /ТАСС/. Курдские формирования из "Сил демократической Сирии" (СДС) взяли штурмом тюрьму Эс-Синаа в городе Хасеке, уничтожив 175 террористов, которые укрывались на ее территории. Об этом сообщило в воскресенье курдское агентство Firatê.

По его информации, операция по освобождению пенитенциарного учреждения началась после авиаудара ВВС США по одному из захваченных зданий.

"Тюрьма в квартале Гувейран находится под полным контролем наших бойцов, идет зачистка южных окраин города", - говорится в переданном агентством заявлении командования СДС. В нем указывается, что захват тюрьмы осуществили 200 членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые заранее проникли в кварталы Гувейран и Хай-эз-Зухур. Напавшие боевики подорвали 20 января у входа на территорию пенитенциарного учреждения два заминированных автомобиля, чтобы облегчить побег заключенным.

В Эс-Синаа содержатся 3,5 тыс. человек, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах террористов. Они были помещены туда весной 2019 года после того, как отряды СДС при поддержке западной коалиции под эгидой США ликвидировали последний форпост ИГ в Эль-Багузе на восточном берегу реки Евфрат.

Командование СДС утверждает в своем заявлении, что Турция и воюющие на ее стороне вооруженные формирования сирийской оппозиции оказали поддержку банде ИГ, захватившей тюрьму. "Террористы проникли в Хасеке из пограничных районов Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд, которые находятся под контролем турецких войск и оппозиционных сил", - подчеркивается в документе.