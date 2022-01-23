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В Черновицкой области расследуют два вооруженных нападения на пограничников

Подробностей о том, где были совершены нападения на военнослужащих, а также о возможных подозреваемых в погранотряде не сообщили

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины расследуют обстоятельства двух вооруженных нападений на пограничников в Черновицкой области, в результате которых один военнослужащий погиб, еще один находится в госпитале. Об этом сообщил в воскресенье спикер областного пограничного отряда Сергей Бровко.

"Ночью 23 января пограничник получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Он сам обратился за помощью. Военнослужащего госпитализировали в Путильскую районную больницу", - рассказал он украинскому изданию "Общественное". По словам директора больницы Климентия Михайлюка, пострадавшего готовят к переводу в военный госпиталь.

Кроме того, 21 января вблизи украинско-румынской границы в Черновицкой области нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением.

Подробностей о том, где были совершены нападения на военнослужащих, а также о возможных подозреваемых в погранотряде не сообщили.

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