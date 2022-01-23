Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины, пока проводят переговоры с РФ

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Вашингтон намерен содействовать наращиванию оборонного потенциала Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в эфире телеканала CBS.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что Россия может пытаться "выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения", глава американской дипломатии ответил: "Именно поэтому даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания".

"В последние недели мы очень активно работали над тем, чтобы сплотить союзников и партнеров по всей Европе, чтобы ясно дать понять, что возобновление российской агрессии повлечет за собой колоссальные последствия, - продолжил Блинкен. - В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем в каком-либо другом предшествовавшем году. Мы действовали против агентов России на Украине, пытающихся дестабилизировать правительство. Я только что одобрил передачу американских военных технологий в других странах Украине". "Так что мы одновременно продвигаемся по обоим направлениям и в любом случае будем готовы. Выбор за [президентом России] Владимиром Путиным", - сказал госсекретарь США.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.