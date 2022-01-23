В Брюсселе манифестация против санитарных ограничений закончилась погромами

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Общеевропейская манифестация в Брюсселе против санитарных ограничений, в которой, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек, закончилась погромами в Европейском квартале и на прилегающих улицах города. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, манифестанты разбили витрины магазинов и стекла ряда зданий институтов ЕС, сожжено несколько автомобилей, мусорные контейнеры.

По данным полиции, пострадали до 10 человек, несколько десятков задержаны. Это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября прошлого года, при этом каждая из них сопровождалась беспорядками разной степени интенсивности.

После завершения манифестации и митинга в парке Пятидесятилетия около Европейского квартала до 1 тыс. человек отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками. Полиция ответила водометами и слезоточивым газом. После этого протестующие разбились на более мелкие группы и рассеялись по окрестным улицам, громя витрины магазинов и автомобили.

Полиции потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет. Сейчас в Брюсселе температура воздуха составляет плюс 3 градуса, согласно местным законам, использование водометов допускается при температуре выше нуля.

Призыв к отставке правительства

Общеевропейская манифестация, разрешенная городскими властями, была организована неправительственной организацией EuropeansUnited ("Объединенные европейцы"), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. В подготовке акции протеста также приняли участие до 500 различных неправительственных организаций и групп активистов.

Как сообщил ТАСС один из организаторов акции, в ней участвовали жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Румынии, а также живущие в Брюсселе граждане многих других государств ЕС. Люди шли по улицам Брюсселя с плакатами "Демократия - это свобода", "Нет QR-кодам!", "Нет коронавирусу общества!".

"Мы видим, как в ответ на санитарный кризис власти применяют меры, которые превращают наше свободное демократическое общество в авторитарное. Ограничиваются многочисленные свободы граждан, вводятся меры, такие как комендантский час, которые казались навсегда ушедшими в прошлое. При этом мы не видим результата этих мер", - заявил ТАСС участвовавший в акции преподаватель Свободного университета Брюсселя.

Участники манифестации, в частности, призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства. Петиция с этим требованием была оглашена в воскресенье на митинге в парке Пятидесятилетия. По словам организаторов, документ будет вывешен в социальных сетях и зарегистрирован на портале правительства страны для сбора подписей.