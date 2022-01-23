Оппозиция считает, что отставка Саркисяна дает шанс Пашиняну взять всю власть в свои руки

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Отставка президента Армении Армена Саркисяна дает возможность премьер-министру Николу Пашиняну консолидировать всю власть в стране в своих руках. Об этом в воскресенье в беседе с ТАСС заявил член совета Республиканской партии третьего президента Сержа Саргсяна, экс-глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян.

"Я думаю, что из внешнего мира грядут новые геополитические удары, которые напрямую касаются нашей страны, в преддверии которых Саркисян решил спрыгнуть с поезда. Кроме того, данное решение освобождает путь Николу (Пашиняну) для консолидации всей власти в стране в своих руках", - отметил он.

Комментируя отставку Саркисяна, Ашотян назвал срок его президентства "пресным", добавив, что таким же был текст отставки.

В свою очередь, директор Института Кавказа Александр Искандарян сказал ТАСС, что произошедшее "имеет свою логику, так как Саркисян - последний представитель элит, который пришел к власти не с революцией, и это создавало определенное напряжение". "Не знаю, почему он ушел в отставку именно сегодня, сложно сказать, - добавил эксперт. - Может быть, в ближайшее время мы об этом узнаем".

Президент Армении Армен Саркисян, который в 2018 году был избран парламентом президентом страны, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации.

Республиканская партия третьего президента Армении Сержа Саргсяна, который ушел в отставку в результате уличных протестов в апреле-мае 2018 года, представлена в парламенте в составе оппозиционной фракции "Честь имею".