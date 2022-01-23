Боррель осудил манифестантов, побивших стекла в его офисе

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель строго осудил участников мирной манифестации против санитарных ограничений, побивших стекла в здании европейской внешнеполитической службы в Брюсселе. Соответствующее заявление Боррель разместил в воскресенье в Twitter.

"Строго осуждаю бессмысленное разрушение и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы", - написал он.

В свою очередь генсек ЕВС Стефано Саннино назвал несколько разбитых окон на первом этаже здания службы "отвратительной, постыдной атакой". "Спасибо нашей службе безопасности и федеральной полиции [Бельгии], которые защитили здание ЕВС от отвратительной, постыдной атакой. ЕВС служит европейским гражданам, поддерживает и продвигает [по всей планете] мир, процветание и безопасность. И продолжит гордо служить Евросоюзу", - написал Саннино.

Мирная, по заверениям организаторов, акция протеста против антиковидных ограничений в воскресенье вечером закончилась погромами в Евроквартале Брюсселя. Как сообщил комиссариат полиции Брюссель-Иксель, в ходе беспорядков пострадали, по меньшей мере, 12 участников манифестации и трое полицейских.

По оценкам полиции, в общеевропейской манифестации против санитарных ограничений в Европе участвовало до 50 тыс. человек. Участники акции начали сбор подписей под общественной петицией об отставке правительства Бельгии и проведении новых выборов.

После манифестации в Европейском квартале Брюсселя произошли столкновения с полицией и погромы, в которых приняло участие до тысячи человек. Полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ, несколько десятков манифестантов задержаны. Разбиты витрины магазинов и стекла в нескольких зданиях институтов ЕС. Протестующие разбили и сожгли несколько автомобилей и множество мусорных контейнеров.