Талибы заявили на встрече в Осло, что Афганистан остается общим домом для всех афганцев

КАИР, 23 января. /ТАСС/. Участники межафганских переговоров в Норвегии, на которых присутствовала делегация захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), подчеркнули необходимость решения имеющихся в стране проблем с привлечением всех общественно-политических сил. Соответствующее совместное заявление по итогам консультаций опубликовано в воскресенье в Twitter на странице заместителя министра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве Забихуллы Муджахида.

"23 января в столице Королевства Норвегия состоялась однодневная встреча между официальными лицами [сформированного талибами временного] правительства Афганистана и некоторыми афганцами. В ходе беседы участники терпеливо выслушали точки зрения друг друга и обменялись мнениями о текущей ситуации в стране. Они подтвердили, что Афганистан является общим домом для всех афганцев, и подчеркнули, что всем необходимо работать сообща для достижения политических и экономических результатов, а также для улучшения ситуации в области безопасности", - отмечается в тексте.

Вместе с тем в заявлении говорится, что все участники консультаций указали на то, что "взаимопонимание и совместное сотрудничество являются единственным решением всех проблем Афганистана".

Переговоры в Норвегии

Делегация движения "Талибан" во главе с министром иностранных дел в сформированном ими временном афганском правительстве Амир Ханом Моттаки прибыла в Осло в субботу вечером по приглашению МИД Норвегии. С 23 по 25 января радикалы принимают участие в консультациях с различными афганскими общественно-политическими активистами, а также политиками Норвегии и ряда других стран.

Как информировал телеканал "1 Ти-ви", в межафганских переговорах должны были принять участие экс-депутат Волеси джирги (Народной палаты, нижней палаты парламента страны) от провинции Пактия и руководитель Движения за национальную солидарность Афганистана Саид Исхак Гилани, бывший член Волеси джирги от Кабула Джафар Махдави, а также видная афганская журналистка и правозащитница Махбуба Сирадж.

В свою очередь представители противостоящего талибам афганского Фронта национального сопротивления осудили идею проведения переговоров с участием радикалов и призвали проживающих в Норвегии и в других странах Евросоюза афганцев к проведению митингов против легитимизации власти талибов в Афганистане.

Между тем глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт подчеркивала, что проведение консультаций не будет означать признание сформированного талибами временного правительства Афганистана, но прежде всего направлено на решение гуманитарных вопросов в этой стране.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной в стране этнической группы - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него представителей этноконфессиональных меньшинств и женщин.