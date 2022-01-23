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Пандемия COVID-19

В ходе беспорядков в Брюсселе пострадали не менее 15 человек

По оценке полиции, в демонстрации против санитарных ограничений в Европе участвовали до 50 тыс. человек

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек в воскресенье получили ранения в ходе беспорядков, которые произошли после демонстрации протеста против санитарных ограничений в Брюсселе. Об этом сообщило управление полиции центральной зоны города Брюссель-Иксель.

"Пострадали по меньшей мере 12 участников манифестации и трое полицейских", - говорится в сообщении.

По оценке полиции, в демонстрации против санитарных ограничений в Европе участвовали до 50 тыс. человек. После манифестации в Европейском квартале Брюсселя произошли столкновения с полицией и погромы, в которых приняло участие до одной тысячи человек. Полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ, несколько десятков манифестантов задержаны.

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