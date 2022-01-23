Оппозиция считает, что Саркисян не принимал участия в решении значимых проблем

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян, который в воскресенье вечером объявил о своей отставке, не принимал участия в решении значимых проблем, стоящих перед страной. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС глава парламентской оппозиционной фракции "Честь имею", бывший руководитель Службы нацбезопасности Артур Ванецян.

"Трудно оценить отставку высшего должностного лица, а согласно Конституции, президент является главой государства, который, по сути, не выполнял своей функции, не принимал никакого участия в решении каких-либо значимых вопросов и проблем, стоящих перед нашей страной и армянским народом", - отметил он.

По словам Ванецяна, "прячась за формулировками о "нехватке полномочий", уже бывший президент Армении на деле неоднократно избегал, отказывался брать на себя какую-либо ответственность в судьбоносных для родины ситуациях". "Учитывая вышесказанное, возможные предпосылки или мотивы отставки, на мой взгляд, не могут иметь ничего общего с интересами народа или государства. А личную мотивацию в данном случае комментировать нет смысла", - подчеркнул он.

Глава парламентской фракции также отметил, что преждевременно говорить о возможности выдвижения кандидата на пост президента от оппозиции. "В ближайшие дни политические партии наверняка проведут консультации, обсуждение возможных действий в данном направлении. Когда и если в рядах оппозиции сформируется единая позиция, мы проинформируем об этом население страны и приступим к публичному обсуждению этого вопроса", - заявил он.

Отставка Саркисяна

Президент Армении Армен Саркисян, который в 2018 году был избран парламентом президентом страны, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации, как во внутренней так и внешней политике.

Президент избирается Национальным собранием (парламентом) на семь лет, соответственно Нацсобрание принимает его отставку. Конституция Армении предполагает следующие шаги при внеочередных выборах президента. Не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней после того, как пост президента становится вакантным, Национальным собранием страны проводятся внеочередные выборы. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента.

Как отмечается на сайте президента, "согласно порядку, установленному конституционными изменениями 2015 года, с 9 апреля 2018 года - со дня вступления в должность президента Армена Саркисяна, Республика Армения перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской". Президент является главой государства, он "следит за соблюдением Конституции", назначает очередные и внеочередные выборы в Национальное собрание, принимает отставку правительства. По предложению правительства и премьер-министра он вносит изменения в состав кабмина, назначает и отзывает послов, заключает и денонсирует международные договоры, решает вопросы гражданства и помилования.