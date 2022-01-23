Какие полномочия у президента Армении и как его выбирают

6 декабря 2015 года в Армении состоялся конституционный референдум, по результатам которого страна перешла от президентской к парламентской форме правления.

Принятые в основном законе поправки значительно сократили полномочия президента. Он получил ограниченные представительские функции и теперь избирается парламентом, а не всеобщим голосованием.

Срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, один человек не может быть избран на этот пост более чем на один срок подряд. Президент обладает неприкосновенностью.

В случае отставки полномочия президента исполняет председатель Национального собрания.

Армен Саркисян стал четвертым президентом Армении и первым президентом, которого избрал парламент страны. Этот пост он занял в 2018 году.