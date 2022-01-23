Какие полномочия у президента Армении и как его выбирают

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января, заявив, что у него нет необходимых инструментов, чтобы влиять на важнейшие вопросы для государства и нации. Теперь парламенту страны предстоит избрать нового президента.
ТАСС собрал ключевые моменты, связанные с постом главы государства в Армении.
Референдум 2015 года
6 декабря 2015 года в Армении состоялся конституционный референдум, по результатам которого страна перешла от президентской к парламентской форме правления.
Принятые в основном законе поправки значительно сократили полномочия президента. Он получил ограниченные представительские функции и теперь избирается парламентом, а не всеобщим голосованием.
Срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, один человек не может быть избран на этот пост более чем на один срок подряд. Президент обладает неприкосновенностью.
В случае отставки полномочия президента исполняет председатель Национального собрания.
Армен Саркисян стал четвертым президентом Армении и первым президентом, которого избрал парламент страны. Этот пост он занял в 2018 году.
Основные полномочия
Президент подписывает принятые Национальным собранием законы в течение 21 дня. Он может обратиться в конституционный суд за разъяснениями. Если президент не делает этого в установленный срок, закон в течение пяти дней подписывает председатель Национального собрания.
Если парламент выражает недоверие правительству или не одобряет его программу, немедленно принимает отставку кабинета министров.
Президент по предложению премьер-министра вносит изменения в состав правительства, назначает и освобождает высший командный состав вооруженных сил, присваивает высшие воинские звания.
По предложению правительства заключает международные договоры, утверждает, приостанавливает или денонсирует их, если они не требуют ратификации.
Решает вопросы, относящиеся к присвоению и прекращению гражданства республики, а также вопрос помилования осужденных.
Президенты страны
Первым президентом Армении был Левон Тер-Петросян. Он занимал этот пост с 1991 года по 1998 год, когда подал в отставку на фоне разногласий внутри армянского руководства по вопросу урегулирования карабахского конфликта.
Вторым президентом стал Роберт Кочарян. Он занимал этот пост два срока подряд - с 1998 года по 2008 год.
Третьим президентом был избран Серж Саргсян. Он также находился у власти два пятилетних срока - с 2008 года по 2018 год.
Процедура избрания президента Армении
После того как пост президента становится вакантным, не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней Национальным собранием проводятся внеочередные выборы. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента.
Президентом может быть человек, достигший 40 лет, последние шесть лет являющийся гражданином страны, постоянно проживающий там, обладающий избирательным правом и владеющий армянским языком.
Президентом избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов.
Если президента не удалось избрать в первом туре, проводится второй, в котором участвуют все кандидаты. Для избрания требуется уже не менее трех пятых голосов. При необходимости проводится третий тур, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов во втором.
Если президент не избирается, то в десятидневный срок проводятся новые выборы.