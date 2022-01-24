Эксперт: отставка Саркисяна связана с предстоящим развитием в отношениях с Баку и Анкарой

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Отставка президента Армении Армена Саркисяна может быть связана с предстоящими изменениями в отношениях Армении, Турции и Азербайджана. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС политолог, директор аналитического центра "Восканапат" Грант Мелик-Шахназарян.

"Отставка президента Армении стала полной неожиданностью не только для населения, но и большинства участников политических процессов страны. По всей вероятности, решение Армена Саркисяна связано с предстоящими развитиями армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений", - отметил он.

По словам политолога, "в политических кругах Армении все чаще муссируются слухи о том, что правительство [Никола] Пашиняна готовится к подписанию договоров о восстановлении отношений с Азербайджаном и Турцией". "В связи с этим многие связывают внезапную отставку Саркисяна с его нежеланием нести ответственность за весьма подозрительные и непопулярные среди населения Армении решения правительства", - добавил он.

Глава аналитического центра также считает, что "другой возможной причиной отставки президента Армении является начавшийся в стране процесс конституционных изменений".

"Власти Армении обсуждают возможность восстановления в республике президентской системы правления. И если это решение у премьер-министра Армении окончательное, то отставка Армена Саркисяна может ознаменовать фактический процесс изменения основного закона страны. То есть в этом случае мы имеем дело с принудительным уходом Саркисяна с занимаемой должности", - отметил эксперт.

Отставка Саркисяна

Президент Армении Армен Саркисян, который в 2018 году был избран парламентом президентом страны, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации, как во внутренней так и внешней политике.

Президент избирается Национальным собранием (парламентом) на семь лет, соответственно Нацсобрание принимает его отставку. Конституция Армении предполагает следующие шаги при внеочередных выборах президента. Не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней после того, как пост президента становится вакантным, Национальным собранием страны проводятся внеочередные выборы. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента

Как отмечается на сайте президента, "согласно порядку, установленному конституционными изменениями 2015 года, с 9 апреля 2018 года - со дня вступления в должность президента Армена Саркисяна, Республика Армения перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской". Президент является главой государства, он "следит за соблюдением Конституции", назначает очередные и внеочередные выборы в Национальное собрание, принимает отставку правительства. По предложению правительства и премьер-министра он вносит изменения в состав кабмина, назначает и отзывает послов, заключает и денонсирует международные договоры, решает вопросы гражданства и помилования.

До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента.