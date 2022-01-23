Правящая партия лидирует на парламентских выборах в самопровозглашенной ТРСК

АНКАРА, 23 января. /ТАСС/. Правящая Партия национального единства (ПНЕ) лидирует на досрочных парламентских выборах в самопровозглашенной "Турецкой республики Северного Кипра" (ТРСК). Об этом сообщило в воскресенье турецкое Anadolu Agency.

После обработки 10% бюллетеней ПНЕ набирает 40,95% голосов избирателей. Второе место на данный момент занимает Республиканская турецкая партия (CTP) с 31,29 %, за ней идут Народная партия (НП) и Партия возрождения (ПВ) с 8,56% и 7,55% соответственно.

По данным ЦИК самопровозглашенной республики явка избирателей составил 55,43%, всего было зарегистрировано 203 792 избирателя. Окончательные результаты голосования будут обнародованы не ранее, чем через 24 часа после закрытия избирательных участков.

Остров Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.