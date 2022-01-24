Главы МИД ЕС и госсекретарь США обсудят Россию и Украину

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в онлайн-формате в плановом заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, которое пройдет в Брюсселе и будет посвящено России и Украине. Об этом сообщил на брифинге в бельгийской столице дипломатический источник во внешнеполитической службе Евросоюза.

"Госсекретарь США присоединится к встрече в удаленном режиме. Министры обсудят в Брюсселе 24 января предложения РФ по безопасности, которые будут рассматриваться с точки зрения базовых принципов ЕС, и деэскалацию напряженности вокруг Украины", - сказал дипломат.

Цель встречи - обсудить меры поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, координацию санкций против России, на случай так называемой российской агрессии и возможности смягчить потери от этих санкций для экономики ЕС.

Санкции не готовы

Европейский дипломат признал, что Евросоюз пока не согласовал санкции, которые он может принять в отношении России в случае гипотетической агрессии против Украины, но "есть несколько вариантов", которые рассматриваются. Он подчеркнул, что ЕС считает нынешний кризис в сфере безопасности самым острым с момента окончания холодной войны.

"Пока нет [единого] предложения о санкциях со стороны верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля], рассматривается несколько вариантов. Они согласовываются сейчас между институтами и странами ЕС", - сказал дипломат. Однако он добавил, что в случае агрессии против Украины сообщество "сможет ввести санкции против России в течение нескольких дней".

Дипломат провел параллель с ситуацией вокруг катастрофы над Украиной малайзийского Boeing 17 июля 2014 года, в котором Запад обвинил ополченцев Донбасса, якобы получивших от России средства ПВО. Тогда Евросоюз за 10 дней согласовал секторальные экономические санкции против РФ, которые были приняты 31 июля и действуют до настоящего времени.

В целом дипломат заявил, что ЕС считает нынешнюю ситуацию в сфере безопасности в Европе самой серьезной с момента окончания холодной войны. "Мы не знаем, что будут делать русские, но мы считаем нынешний кризис безопасности самым серьезным с момента завершения холодной войны", - сказал дипломат. "Нам, конечно, необходим диалог с Россией, чтобы достичь деэскалации. Однако мы будем вести его с соблюдением базовых принципов Евросоюза", - заявил он. По его оценке, у границ с Украиной "сконцентрирована огромная масса войск, поэтому любая ошибка, любая искра, любой просчет могут привести к началу войны".

Отвечая на вопросы журналистов, европейский дипломат заявил, что не считает, что поставки оружия из стран ЕС и НАТО на Украину могут способствовать началу конфликта. По его словам, "когда одна сторона концентрирует силы, закономерно, что другая наращивает свои военные возможности для противодействия".

ЕС не обсуждает инициативы РФ

Евросоюз (ЕС) во взаимодействии с США пока не рассматривает инициативы РФ в сфере безопасности по существу, считая, что они противоречат принципам безопасности в Европе, но хочет получить место за столом переговоров, отметил дипломатический источник во внешнеполитической службе ЕС на брифинге в Брюсселе.

"Россия предложила три принципа, которые, по нашему мнению, идут вразрез с принципами безопасности в Европе после холодной войны, мы пока детально не рассматриваем по сути все предложения, они могут рассматриваться только при соблюдении базовых принципов Евросоюза. С США мы сейчас взаимодействуем по конкретным вопросам, связанным с позицией России, мы также работаем с НАТО и председательством ОБСЕ", - сказал он.

"Закономерно, что страны ЕС по-разному воспринимают отношения с Россией ввиду исторических, географических и других факторов. У нас есть разные подходы, но мы на протяжении десятилетий были способны согласовать единую политику в адрес России. Этот раз не станет исключением", - добавил дипломат.

По его словам, Евросоюз понимает, что Россия сконцентрирована сейчас на диалоге по безопасности с США, однако Брюссель надеется в будущем тоже получить место за столом переговоров.

Предложения России

В декабре прошлого года Москва передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В проектах этих документов прописаны три приоритетных направления по обеспечению европейской безопасности. Во-первых, это гарантия нерасширения НАТО. Во-вторых, необходимость исключить появление у рубежей России ударных вооружений с минимальным подлетным временем. И в-третьих, необходимость НАТО вернуться на исходные позиции по состоянию на 1997 год.

Именно от выполнения этих пунктов, как заявили в Москве, зависит дальнейшая судьба диалога по гарантиям безопасности.

Бумерангом по ЕС

Как сообщила в субботу испанская газета El País со ссылкой на европейские дипломатические источники, главы МИД ЕС обсудят план, чтобы смягчить ущерб для европейской экономики от возможных санкций, которые сообщество может ввести в отношении России в случае агрессии против Украины. По ее информации, санкции ЕС могут быть задействованы практически незамедлительно и в координации с Лондоном и Вашингтоном. Отмечается, что меры варьируются от приостановки любого вида экономического сотрудничества с Москвой до резкого сокращения торговых отношений, включая импорт российского газа и нефти. Кроме того, как пишет газета, возможный "удар [в случае введения санкций] настолько масштабен", что Брюссель подготовил план для "смягчения ущерба, который также неизбежно понесет европейская экономика".

El País уточняет со ссылкой на европейского дипломата, что цель данной встречи "состоит не в том, чтобы принять какие-то конкретные санкции, а в том, чтобы установить сценарии и реакции, которые может вызвать каждая из них". Кроме того, источники издания исключают обнародования возможных мер.

При этом отмечается, что подготовленные инициативы не являются препятствием для поддержания открытыми пути для переговоров с Москвой. "Наш план подготовлен, но в идеале было бы не применять его", - отметил дипломатический источник.

Обвинения Запада

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.