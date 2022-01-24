В МИД Украины заявили, что слова премьера Баварии о РФ вредят отношениям Берлина и Киева

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. МИД Украины считает наносящими ущерб двусторонним отношениям высказывания премьера Баварии, председателя Христианско-социального союза Маркуса Зёдера о том, что Россия не является врагом Европы, и с ней необходимо поддерживать диалог.

"Они наносят ущерб украино-германским отношениям и подрывают усилия по предотвращению новых волн российской агрессии в Европе. Корпоративная прибыль не должна быть важнее мира и жизни людей", - написал в воскресенье пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

В опубликованном в субботу интервью газете "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг" премьер Баварии заявил, что Россия - сложный партнер, но не враг Европы. Он также отметил, что большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с РФ, и отметил необходимость для Запада оставаться в диалоге с Москвой.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.