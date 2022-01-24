Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в воскресенье.

"Госдепартамент 23 января разрешил добровольно отбыть сотрудникам прямого найма посольства в Киеве и предписал отбыть соответствующим членам семей из-за сохраняющейся опасности риска военных действий со стороны России. Гражданам США следует рассмотреть вопрос об отъезде, используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта", - отметили в ведомстве. Ранее об эвакуации сотрудников посольства США в Киеве сообщила телекомпания ABC со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.