NYT: США рассматривают возможность размещения войск в Прибалтике и Восточной Европе

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения американский войск, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации издания, речь может идти о "нескольких тысячах" военнослужащих. Решение о размещении войск может быть принято в течение недели, уточнили источники.

Как сообщает газета, представители Пентагона в субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства предлагают направить в страны Восточной Европы от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе.

В субботу на Украину была доставлена первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. Как сообщили в американском посольстве, в прошлом году США предоставили стране военную помощь на сумму более $650 млн, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на $2,7 млрд. В воскресенье министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии второй партии вооружений весом более 80 тонн.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.