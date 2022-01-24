Токио призвал японцев на Украине принять меры для обеспечения своей безопасности

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Правительство Японии призывает находящихся на Украине соотечественников принимать все возможные меры для обеспечения своей безопасности. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"В сотрудничестве с заинтересованными странами мы внимательно следим за развитием ситуации на Украине и будем быстро принимать все необходимые решения, - сказал он. - Призываем находящихся там соотечественников приготовиться к любым изменениям обстановки и принимать все возможные меры для своей безопасности". Пока Токио не рекомендует японским гражданам покинуть Украину или воздерживаться от поездок в эту страну.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.