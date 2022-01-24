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Си Цзиньпин выразил удовлетворение по поводу развития отношений Китая с Израилем

Как уточнил китайский лидер, Пекин намерен совместно с Тель-Авивом расширить сферу двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник выразил удовлетворение по поводу развития взаимовыгодных китайско-израильских отношений. Как он подчеркнул, Китай будет содействовать их дальнейшему укреплению.

"В 2017 году КНР и Израиль сформировали всеобъемлющее инновационное партнерство, с тех пор сотрудничество между нашими странами осуществляется весьма плодотворно по всем направлениям", - приводит МИД Китая слова Си Цзиньпина, направившего поздравительную телеграмму президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений.

Как уточнил китайский лидер, Пекин намерен совместно с Тель-Авивом расширить сферу двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия. "Я уделяю большое внимание развитию отношений с Израилем <...> и готов содействовать укреплению взаимного доверия, углублению взаимовыгодного сотрудничества <...> ради благополучия наших государств и их народов", - подытожил он.

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КитайСи ЦзиньпинИзраиль
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