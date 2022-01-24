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Токаев освободил Айдапкелова от должности главы Бюро национальной статистики

Нурболат Айдапкелов занимал этот пост с октября 2020 года

НУР-СУЛТАН, 24 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Нурболата Айдапкелова. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

"Распоряжением главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Айдапкелов занимал пост главы Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана с октября 2020 года.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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