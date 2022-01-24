Высокий представитель ООН в БиГ выступил за введение санкций против Милорада Додика

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Высокий представитель ООН в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиан Шмидт выступил против разделения БиГ и призвал к введению персональных санкций в отношении сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью новостному порталу The Pioneer.

"Чтобы нынешний конфликт не превратился в горячее противостояние, в котором люди стреляют друг в друга, мы должны дать понять: государство не должно быть разделено и оно должно функционировать", - отметил Шмидт. При этом указывается, что действия Додика требуют реакции. "Персональные санкции были бы вариантом", - подчеркнул он, уточнив, что для этого необходимо единогласие в Европейском союзе (ЕС).

Вместе с тем он призвал к оказанию Боснии и Герцеговине финансовой помощи, которая, по его мнению, должна определяться рядом условий. "Я рекомендую всем международным донорам сделать это, а не только Евросоюзу", - заключил Шмидт. В среду, как пишет портал, Высокий представитель ООН в БиГ выступит в комитете Бундестага по европейским делам, где проинформирует о ситуации на Западных Балканах.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, 51% территории страны) и Республики Сербской (49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики). Страна, по сути, управляется через Высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. 27 мая данный пост занял Кристиан Шмидт. Функции главы государства выполняет коллективный орган - Президиум БиГ.

Санкции в отношении Милорада Додика

В начале января Соединенные Штаты внесли Додика в еще один черный список, а также ввели санкции против связанного с ним телеканала Alternativna Televizija за якобы коррупционную деятельность сербского члена Президиума БиГ. США в 2017 году уже вводили санкции против Додика, который на тот момент занимал пост президента Республики Сербской. Как тогда пояснили в Минфине, данное решение было принято на основании исполнительного указа, позволяющего "вводить санкции против лиц и организаций, которые подрывают или могут подорвать рамочное мирное соглашение от 1995 года", известное как Дейтонские соглашения. По мнению Минфина, Додик "активно препятствовал" реализации данного документа.

В ответ Додик заявил, что санкции США являются инструментом, время которого прошло. По его мнению, санкции США введены "по рефлексу из прошлого" и больше отражают слабость США, чем силу.