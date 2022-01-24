СМИ: Китай направил 39 военных самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 января. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воскресенье направили в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 39 самолетов. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на данные оборонного ведомства в Тайбэе.

Авиация НОАК, как утверждается, совершила облет акватории к юго-западу от острова. В маневре участвовало 34 многоцелевых истребителя J-10 и J-16, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и один бомбардировщик.

Тайваньские военные в ответ на такие действия поднимали свои истребители, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные комплексы.

Авиация НОАК в последние месяцы регулярно пересекает опознавательную зону ПВО Тайваня. Однако нынешний заход стал самым массированным с 4 октября прошлого года, когда для этих целей было задействовано сразу 56 самолетов. По мнению аналитиков, это стало реакцией на крупные совместные военно-морские учения, которые провели 17-22 января Япония и США к югу от Окинавы.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.