СМИ: японский корабль вышел с грузом помощи для пострадавших от вулкана островов Тонга

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Военно-транспортный корабль ВМС Японии "Осуми" вышел в понедельник из порта Куре в направлении островной страны Тонга на юге Тихого океана, куда он должен доставить партию гуманитарной помощи пострадавшим от извержения подводного вулкана. У него на борту, в частности, размещены емкости с 60 тыс. литров питьевой воды и 60 установок высокого давления для очистки поверхностей от вулканического пепла, сообщило информационное агентство Kyodo.

Корабль длиной 178 метров имеет также два больших десантных катера на воздушной подушке и два тяжелых транспортных вертолета. Их предполагается использовать для доставки грузов, поскольку причалы на Тонга разрушены ударом цунами, вызванного подводным извержением вулкана. На борту корабля - примерно 300 человек.

Срок миссии "Осуми" конкретно не определен, японская группа будет действовать в Королевстве Тонга в соответствии с обстановкой, отмечает агентство Kyodo.

Туда уже прибыли несколько самолетов с гуманитарными грузами из Австралии и Новой Зеландии, а также два корабля новозеландских ВМС и судно с помощью от Фиджи. К берегам страны сейчас направляются еще несколько кораблей из Австралии, Великобритании и США, но их прибытие затруднено из-за большого количества вулканической пемзы на поверхности моря и отсутствия информации о состоянии портов.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Тонга 14 января. 15 января оно вызвало серию цунами, в результате которых сильно пострадала столица страны Нукуалофа, часть курортов и населенных пунктов на западе этого острова. На некоторых островах полностью смыта вся жилая инфраструктура. Большая часть территории архипелага покрыта вулканическим пеплом, который представляет серьезную угрозу для здоровья местных жителей, там отмечена острова нехватка питьевой воды, плохо работает телефонная связь и интернет.