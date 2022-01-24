Армия и ВВС Ирака уничтожили семерых боевиков ИГ, включая двух главарей

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Иракские ВВС и армейские подразделения уничтожили к северу от Багдада семерых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в том числе двух главарей экстремистов. Об этом, как передает новостной портал SHAFAQ News, заявил в понедельник представитель командующего вооруженными силами республики Яхья Расул.

По его словам, четверо террористов были ликвидированы в результате ударов иракских истребителей F-16 в районе горного массива Макхуль в провинции Салах-эд-Дин. Выследить их помогли сотрудники Федерального агентства разведки и расследований при МВД республики.

Как указал Расул, эти воздушные рейды стали продолжением операции, которая проводилась в районе расположенного неподалеку города Эль-Хадр (Хатра, провинция Найнава). По его словам, там были уничтожены еще трое экстремистов, в том числе двое главарей ИГ с поясами смертников.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти страны объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан, главным образом в северных провинциях Ирака.