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Кризис на Украине
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Главы МИД ЕС не примут 24 января конкретных решений о санкциях против России

Кроме того, Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов с Украины
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Описание
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник не примут конкретных решений о возможных санкциях против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Ничего конкретного сегодня принято не будет, принятие санкций - это сложный процесс", - сказал он.

Кроме того, Боррель отметил, что ЕС не намерен эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины, не видит для этого причин.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеБоррель, Жозеп
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