Токаев подписал указ о создании в Казахстане командования Сил специальных операций

НУР-СУЛТАН, 24 января. /ТАСС/. Командование Сил специальных операций вооруженных сил создано в Казахстане. Соответствующий указ президент страны Касым-Жомарта Токаева опубликован в понедельник на портале правой информации online.zakon.kz.

"В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан постановляю создать командование Сил специальных операций вооруженных сил", - говорится в документе. Указ, датированный 19 января, вводится в действие со дня подписания.

Глава государства 15 января провел совещание с руководством силовых структур, в ходе которого, в частности, поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.