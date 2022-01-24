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МИД КНР заверил, что отношения с РФ будут развиваться, несмотря на клевету Запада

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Российско-китайские отношения будут стабильно развиваться, невзирая на клевету и усилившуюся дезинформацию Запада. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Это не только клевета на отношения, поддерживаемые между нашими странами, вызов в наш адрес, но и попытки очернить зимнюю Олимпиаду в Пекине, - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, как Китай относится к участившимся ложным новостным материалам отдельных западных СМИ про отношения России и КНР на высшем уровне. - Я хочу подчеркнуть, что китайско-российские отношения зрелые и стабильные, и любые попытки бросить им вызов обречены на провал".

Китайские власти поддерживают мирный диалог по устранению противоречий на Украине.

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