Партия Порошенко "Европейская солидарность" опередила в рейтинге "Слугу народа"

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" уверенно лидирует в рейтинге политических сил с поддержкой 18,9%, опережая президентскую "Слугу народа" более чем на 5%. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Как показало исследование, если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, то 18,9% среди тех, кто определился с выбором, отдали бы голос за партию Порошенко, за "Слугу народа" - 13,7%. При этом, подчеркнули в КМИС, поддержка "Европейской солидарности" статистически значительно (более погрешности) превышает поддержку других политических организаций. Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" пользуется поддержкой у 13,7% избирателей, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 11,6%. Более 5% проходного барьера набирают также анонсированная экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым организация "Разумная политика"(7,6%), партии "Сила и честь" (7,4%) и "Наши" (5,5%).

Реальной оппозицией к действующей власти из представленных в Раде партий 32,3% респондентов назвали "Европейскую солидарность", 19,1% - ОПЗЖ, "Батькивщину" - 15,2, "Голос" - 2,7%.

Опрос проводился 20-21 января среди 1 205 респондентов методом телефонного интервью.