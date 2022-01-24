Суд оставил под арестом экс-министра обороны Армении Тонояна

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана в понедельник принял решение оставить под арестом бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, которого обвиняют в хищении около $4,5 млн. Об этом сообщил журналистам его адвокат Сергей Ованнисян.

"Суд решил отклонить наше ходатайство и оставить под арестом Давида Тонояна. Мы собираемся обжаловать данное решение в Апелляционном суде", - отметил он.

Согласно решению суда, под стражей также останутся бывший замглавы Генштаба вооруженных сил Степан Галстян и несколько других фигурантов дела.

30 сентября 2021 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать Тонояна на два месяца. Уголовное дело, по которому он проходит, было возбуждено в связи со злоупотреблением служебными полномочиями высокопоставленными лицами Минобороны страны при приобретении боеприпасов для нужд армии. Тоноян стал главой Минобороны в 2018 году и был снят с должности в ноябре 2020 года после завершения военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.