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Кризис на Украине
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МИД Британии заявил о начале вывоза некоторых сотрудников посольства в Киеве

При этом дипмиссия продолжит работу
Здание посольства Великобритании в Киеве Government of the United Kingdom
Описание
Здание посольства Великобритании в Киеве
© Government of the United Kingdom

ТАСС, 24 января. Некоторые сотрудники посольства Великобритании на Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. Об этом сообщается в понедельник на сайте британского МИД.

"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу", - говорится в сообщении.

При этом МИД Великобритании не рекомендует жителям страны осуществлять поездки на Украину, за исключением случаев крайней необходимости.

По словам британского посла на Украине Мелинды Симмонс, посольство остается открытым и продолжит работу. 

"Посольство Великобритании остается открытым, и мы продолжим нашу работу вместе с партнерами Украины", - написала она в Twitter.

Ранее по той же причине Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно некоторым сотрудникам дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
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