МИД Австрии сообщил о планах эвакуировать персонал посольства из Киева

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Австрия планирует эвакуировать персонал австрийского посольства в Киеве, но такое решение будет приниматься в случае необходимости и в зависимости от развития ситуации на Украине. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава МИД Австрии Александер Шалленберг в Брюсселе перед встречей глав МИД ЕС.

"У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам надо наблюдать за ситуацией там всеми силами. Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг", - сказал Шалленберг.

Австрийский министр вновь повторил свой тезис о что, что западный мир четко ответит России, если она решится на военную агрессию "с танками и ракетами" на Украине. При этом Шалленберг напомнил, что ЕС в определенной степени зависит от поставок газа из России, поэтому санкции против "Северного потока - 2" являются неразумными. "Я думаю, что финансовые санкции или в отношении товарообоорота подлежат обсуждению, но я не думаю, что проект, который еще не получил разрешение на эксплуатацию, может быть использован в качестве угрозы для Москвы", - пояснил он.

Шалленберг также сообщил, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против России в несколько этапов в зависимости от развития ситуации.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.