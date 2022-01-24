СМИ: Япония рассматривает необходимость эвакуации своих граждан из Украины

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Правительство Японии изучает необходимость эвакуации своих граждан, включая сотрудников посольства, с территории Украины. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

"Мы рассматриваем подход к этому вопросу властей США и других государств", - заявил источник агентства в японском МИД.

Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.