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СМИ: Япония рассматривает необходимость эвакуации своих граждан из Украины

В японском МИД заявили, что "рассматривают подход к этому вопросу властей США и других государств"

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Правительство Японии изучает необходимость эвакуации своих граждан, включая сотрудников посольства, с территории Украины. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

"Мы рассматриваем подход к этому вопросу властей США и других государств", - заявил источник агентства в японском МИД.

Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
ЯпонияУкраинаСШАРоссия
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