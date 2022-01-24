Лукашенко заявил, что никогда не допустит оккупации Белоруссии

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения оппозиции об оккупации прибывающими в страну российскими военными для совместных учений, подчеркнув, что никогда не допустит подобного развития событий. Об этом, как сообщает агентство БелТА, Лукашенко сказал в понедельник, утверждая решение по охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году.

"Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал то, что у нас "произошла оккупация Беларуси". Я как главнокомандующий как-то не заметил. Может быть, вы меня не проинформировали, что тут у нас осуществлена "оккупация Беларуси"? - иронично отметил Лукашенко, обращаясь к председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо.

Белоруссия может ответить на угрозы и менторский тон представителей Госдепа США в адрес республики, заявил президент.

"Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США, приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите [президенту РФ] Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции, - приводит его слова агентство БелТА. - Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это". По его словам, это "менторский какой-то тон в отношении Беларуси". "Слушайте, нам уже хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, ну вы знаете, как мы будем на это отвечать, - отметил Лукашенко. - Поэтому в контексте развития ситуации вокруг нас, здесь в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем".