Глава МИД Люксембурга критически отнесся к вопросу поставок оружия на Украину

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн критически относится к поставкам оружия на Украину. Такое мнение он высказал в понедельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

"Я считаю, что действительно неправильно давать людям понять, что военное превосходство, которое существует между Россией и Украиной, теперь можно уравновесить с помощью оружия. Я думаю, что это не сработает", - заявил Ассельборн. При этом он отметил, что подавляющее большинство государств - членов НАТО стремится избежать войны - соответственно, не следует вдаваться в "логику войны". В этом контексте Ассельборн выступил за дипломатическое решение украинского кризиса.

Якобы имеющее место вторжение на Украину, по его мнению, не станет победой для России. "В таком случае мы снова будем отброшены на годы назад по всему миру с точки зрения международной дипломатии", - подчеркнул глава МИД Люксембурга. "Никто в Евросоюзе не полагается на собственную военную логику. Мы должны сохранить путь для дипломатии", - заключил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.

В понедельник в Брюсселе пройдет плановое заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, в котором в онлайн-формате примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен. Министры обсудят предложения РФ по безопасности, которые будут рассматриваться с точки зрения базовых принципов ЕС, и деэскалацию напряженности вокруг Украины. Цель встречи - обсудить меры поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, координацию санкций против России на случай так называемой российской агрессии и возможности смягчить потери от этих санкций для экономики ЕС.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.