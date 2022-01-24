Глава МИД ФРГ заявила, что Германия сохраняет дипприсутствие на Украине

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Германия сохраняет дипломатическое присутствие на Украине, но постоянно оценивает ситуацию с безопасностью в стране. Об этом заявила в понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок по прибытии на заседание Совета ЕС.

"Мы в последние недели занимаемся, в том числе с нашими европейскими партнерами, оценкой того, какие действия можно будет предпринять [в случае ухудшения ситуации]. Но я хочу ясно сказать, что это сослагательное наклонение. Мы находимся в ситуации, когда для меня важно принять все меры для деэскалации и возможности продолжить диалог", - сказала Бербок. Она утверждала, что в случае "любой формы агрессии" со стороны России в отношении Украины последует "ясный ответ" ЕС и США.

Ранее газета Bild выступила с утверждением, что МИД Германии готовит план эвакуации сотрудников с Украины.