СМИ: кандидат в президенты Южной Кореи намерен нормализовать отношения с КНДР

СЕУЛ, 24 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты Республики Корея от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея нормализует отношения с КНДР при условии ее полной денуклеаризации. Об этом в понедельник сообщила газета The Korea Herald.

"Если КНДР согласится на полную и проверяемую денуклеаризацию, мы (Южная Корея - прим. ТАСС) будем готовы подписать мирный договор и оказать КНДР максимальную финансовую поддержку", - приводит газета предвыборное обещание Юн Сок Ёля.

При этом, по его словам, международные санкции против КНДР должны быть сохранены для стимулирования северокорейской стороны к полному отказу от ядерного оружия. Отмечается, что в случае избрания Юн Сок Ёль также планирует приступить к решению проблемы соблюдения прав человека в КНДР.

По данным опроса, проведенного с 16 по 21 января социологическим бюро Realmeter среди трех тысяч совершеннолетних граждан Южной Кореи, кандидат в президенты Республики Корея Юн Сок Ёль опережает по уровню поддержки кандидата от правящей Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна на 5,2%. На высший государственный пост претендуют более 10 кандидатов. Окончательная регистрация кандидатов будет проходить 13-14 февраля 2022 года. Президентские выборы в Республике Корея пройдут в марте 2022 года.