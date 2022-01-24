МИД КНР потребовал от США прекратить политизировать вопросы авиасообщения

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Китайские власти требуют от Соединенных Штатов прекратить политизировать проблему поддержания регулярного авиасообщения между двумя странами в условиях пандемии. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы настаиваем, чтобы американская сторона проявляла уважение к научным фактам и отталкивалась от вопросов, касающихся гарантии здоровья и безопасности, <...> прекратив политизировать проблему авиасообщения в условиях пандемии", - подчеркнул он на брифинге.

По словам китайского дипломата, Вашингтон "должен воздержаться от попыток сдерживать регулярные пассажиропотоки между Китаем и Соединенными Штатами". "Нерациональная отмена рейсов из США в КНР подрывает нормальную деятельность китайских авиакомпаний. Тем самым американская сторона пренебрегает вопросами организации безопасных перелетов", - подытожил Чжао Лицзянь.

21 января Министерство транспорта Соединенных Штатов решило отменить часть полетов нескольких китайских авиаперевозчиков из США в КНР в ответ на аналогичные действия Администрации гражданской авиации Китая в отношении трех американских авиакомпаний. В сложившейся ситуации было приостановлено выполнение 44 рейсов.