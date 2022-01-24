СМИ: иракские силовики арестовали семь террористов на севере страны

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники Службы национальной безопасности Ирака арестовали семь террористов в провинции Салах-эд-Дин на севере страны. Об этом в понедельник сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на силовые структуры республики.

По его данным, иракские силовики провели разведывательную операцию в районах Ясриб и Эль-Исхаки провинции Салах-эд-Дин, в результате которой были арестованы семь человек, обвиняемых в террористической деятельности.

Отмечается, что все преступники признали свою принадлежность к экстремистским организациям, а также причастность к совершению терактов на территории Ирака.

Материалы по их делам были переданы в судебные органы для дальнейшего разбирательства.

В последнее время в различных провинциях Ирака участились нападения, за которыми стоят в основном боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан.