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Глава МИД Румынии призвал ускорить подготовку санкций ЕС, несмотря на переговоры РФ и США

Богдан Ауреску отметил, что "диалог должен продолжаться"

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску призвал ускорить процесс подготовки санкций в отношении России невзирая на идущие переговоры между Москвой и Вашингтоном.

"Мы должны сделать шаг вперед с принятием санкций, так как это - инструмент, который мы можем использовать, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию, - заявил он журналистам в понедельник перед встречей глав МИД ЕС в бельгийской столице. - Вот почему мы должны ускорить процесс подготовки санкций".

"Я положительно оцениваю тот факт, что госсекретарь [США Энтони] Блинкен и министр [иностранных дел России Сергей] Лавров согласились провести дальнейшие встречи, по крайней мере еще одну встречу. И это хорошо, поскольку диалог должен продолжаться. Целью наших дипломатических усилий является содействие переговорам для достижения деэскалации", - добавил он.

По словам Ауреску, "ухудшение ситуации с безопасностью по причине сосредоточения российских войск на границе с Украиной, в черноморском регионе" будет одной из главных тем на встрече глав МИД, которая продолжит дискуссию на неформальных переговорах дипломатов во французском Бресте.

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Однако на Западе заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.

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