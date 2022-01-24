МИД Швеции: переговоры с талибами в Норвегии нельзя считать легитимизацией их режима

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Межафганская встреча в Норвегии не должна рассматриваться в качестве подтверждения законности полномочий захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в понедельник заявила глава МИД Швеции Анн Линде перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Норвегия сама решает, с кем разговаривать и о чем, - сказала она. - Некоторые контакты, конечно, важно иметь, чтобы ввозить в страну гуманитарную помощь, но важно, чтобы талибы не рассматривали это, как легитимизацию [их режима] ".

Делегация движения "Талибан" (запрещено в РФ) во главе с министром иностранных дел в сформированном ими временном афганском правительстве Амир Ханом Моттаки прибыла в Осло в субботу вечером по приглашению МИД Норвегии, с 23 по 25 января радикалы принимают участие в консультациях с различными афганскими общественно-политическими активистами, а также политиками Норвегии и ряда других стран. Представители противостоящего талибам афганского Фронта национального сопротивления осудили идею проведения переговоров с участием радикалов и призвали проживающих в Норвегии и в других странах Евросоюза афганцев к проведению митингов против легитимизации власти талибов в Афганистане.

Глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт подчеркивала, что проведение консультаций не будет означать признание сформированного талибами временного правительства Афганистана, но прежде всего направлено на решение гуманитарных вопросов в этой стране.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной в стране этнической группы - пуштуны. В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него представителей этноконфессиональных меньшинств и женщин.