В ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии ассамблеи

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник оспорили полномочия российской делегации в организации. Об этом было объявлено на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, которое транслировала пресс-служба организации.

В общей сложности было подано два протеста. За инициативу литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса проголосовали 49 участников сессии, за инициативу украинского депутата Евгении Кравчук - 47. Как было отмечено перед началом голосования, за инициативу должны были проголосовать не менее 30 депутатов как минимум из пяти разных национальных делегаций.

Зингерис и представители украинской делегации выступают с запросами на оспаривание полномочий российской делегации на открытии каждой зимней сессии организации. Это делается именно на первом заседании в году, поскольку в это время все делегации направляют заявки на участие в работе ассамблеи в текущему году. В первый день сессии полномочия делегаций подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступают возражения.

Теперь Мониторинговый комитет ПАСЕ в течение 24 часов должен будет подготовить доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация РФ обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). По проекту резолюции о ратификации полномочий делегации, в отношении которой проводится процедура оспаривания, она не имеет права голосовать. Дебаты по вопросу полномочий российской делегации предложено провести во второй половине дня в среду, 26 января.