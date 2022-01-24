В Минске заявили, что у Белоруссии достаточно сил и средств для защиты своих границ

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Белоруссия обладает необходимыми силами и средствами для обеспечения безопасности государственной границы. Об этом заявил в понедельник председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

"Мы всегда оценивали, оцениваем и будем оценивать обстановку. Но сразу скажу всем и вся, что безопасность наших государственных границ будет обеспечена любым способом, силы и средства у нас для этого есть", - отметил глава погранведомства, слова которого приводит агентство БелТА.

Лаппо сказал, что "всякий приграничный конфликт начинается с мелочей". "Сегодня президенту было доложено о недопущении перерастания этих мелочей в полномасштабный конфликт, хотя сопредельная сторона [со стороны ЕС] нас на это толкает". Он констатировал, что "никогда на наших границах не было такой концентрации войск сопредельных государств". В частности, уточнил глава ведомства, "на польском направлении непосредственно у белорусских рубежей находятся 15 тыс. человек - представителей силового блока". "То есть на каждые 200 м [границы] приходится по 7-8 человек. Зачем это? Напряженность и всевозможные провокации. Обстрел наших пограничных столбов, уничтожение на польском направлении щитков [на столбах]", - отметил глава Госпогранкомитета.

Лаппо также заявил, что "напряженной остается обстановка и на южном направлении". "Мы никогда не думали, что наша южная соседка будет себя так вести. [Украиной] привлекаются дополнительные силы и средства для охраны границы, хотя сейчас пограничников Беларуси и Украины для нормальной охраны границы достаточно при взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал глава погранкомитета. "Но к ним [на Украину] пришли совсем другие хозяева, инструкторы, которые поставили совсем другие задачи. Обстановка меняется", - констатировал он.

По словам Лаппо, в этом году мероприятия по усилению безопасности госграницы будут проводиться за счет резервов. "Будет маневр. Нигде ослабления не будет", - заявил глава Госпогранкомитета Белоруссии.