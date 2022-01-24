Чехия не отзовет сотрудников своего посольства с Украины

ПРАГА, 24 января. /ТАСС/. Чехия пока не планирует отзывать с Украины сотрудников своего посольства или членов их семей. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ленка До.

"МИД в данный момент не готовит [распоряжение об] отзыве членов семей сотрудников посольства [Чехии] на Украине или непосредственно самих этих сотрудников", - отметила она.

В МИД, по ее словам, ежедневно собирается рабочая группа экспертов, которая анализирует развитие событий на Украине. Между тем распоряжение об эвакуации сотрудников посольства, как информируют местные СМИ, выдает МИД на основе соответствующей рекомендации национальных спецслужб.

Ранее британский МИД сообщил, что некоторые сотрудники на Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. По той же причине ранее Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно некоторым сотрудникам дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.