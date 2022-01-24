Польша не планирует эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины

ВАРШАВА, 24 января. /ТАСС/. Власти Польши не планируют эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины. Об этом заявил в понедельник Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

"На данный момент эвакуация из Украины семей польских дипломатов не планируется", - приводит его слова агентство.

Как подчеркнул Яблоньский, польское внешнеполитическое ведомство "внимательно следит за ситуацией" на Украине.

Ранее британский МИД сообщил, что некоторые сотрудники на Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. По той же причине ранее Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно некоторым сотрудникам дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.