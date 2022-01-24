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Ситуация на Украине интересует Грецию из-за большого числа проживающих там греков

По словам главы МИД Греции, дискуссии на заседании Совета ЕС по Боснии и Герцеговине тоже очень важны для Греции, "страны, которая заботится о стабильности и мире на Балканах"

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Ситуация на Украине особо интересует Грецию из-за большого числа этнических греков, проживающих в регионе Мариуполя. Об этом в понедельник заявил глава МИД Греции Никос Дендиас перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Очень интересные дебаты сегодня состоятся на [заседании] Совета министров [иностранных дел]. Прежде всего, по темам, которые касаются Сирии, Ливии, а также по вопросам, касающимся Украины, к которой у Греции особый интерес из-за значительного числа этнических греков, проживающих в регионе Мариуполя", - сказал Дендиас.

По его словам, дискуссии на заседании Совета ЕС по Боснии и Герцеговине тоже очень важны для Греции, "страны, которая заботится о стабильности и мире на Балканах". "Босния и Герцеговина - это черная дыра в сердце Европы, и ее проблемы нужно решать посредством реформы избирательной системы, которая позволит провести выборы в октябре, превратить Боснию и Герцеговину в нормально функционирующую страну и дать ей новые возможности для европейского курса", - утверждал министр.

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