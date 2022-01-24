Казахстанский фонд "Самрук-Казына" вдвое сокращает численность сотрудников

НУР-СУЛТАН, 24 января. /ТАСС/. Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" после критики со стороны президента Касым-Жомарта Токаева принял решение вдвое сократить численность сотрудников и руководящих позиций. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"Сегодня правлением фонда приняты следующие решения. Утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников в два раза, с 248 до 124 человек, и количества руководящих позиций с десяти до пяти", - говорится в сообщении.

Помимо этого, сокращено количество структурных подразделений с 27 до 18 (на 33%), исключены должностные позиции "советников" как штатных единиц. Также принято решение о закрытии зарубежных представительств фонда.